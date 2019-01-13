共享經濟成長果實！財政部將發150億超徵稅額給地方

2019-01-13 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕財政部公布，去年全國稅收超乎預期，包含所得稅、營業稅、貨物稅及土地增值稅等皆有超標情形。中央將在1月中旬年度決算後，發還地方政府共約150億元，依分配公式，其中又以台北市可領最多，讓全民共享經濟成長果實。

據《中央社》報導，由於上一年度屬「中央統籌分配款」稅源的所得稅、營業稅、貨物稅及土增稅有超標情形，本採按月發放給地方政府的分配款，將會在年度決算後，將超出預算的部分，額外增撥給地方政府。

財政部指出，去年全國稅收達新台幣2兆3672億元創新高，加計尚未入帳的190億元稅款，全年稅收可望比預算數增加888億元，是連續5年超標，不過較前年稅收超徵960億元，其實略有縮水。

依分配公式，地方政府可獲配約150億元，以去年超徵率來說，六都估可囊括近百億元，又以台北市可領到24.26億元統籌稅款紅包最多，其次為新北市的18.05億元、高雄市17億元、台中市15億元，桃園與台南則約11億餘元。不過最後能撥付多少，仍須等1月中稅款入帳、去年全年稅收出爐後才能得知。

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