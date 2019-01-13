續任科技部長 陳良基：人生的選擇真的很難

2019-01-13 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕內閣改組，原先傳出科技部長陳良基將接掌教育部，經過與準行政院長蘇貞昌詳談後，最後決定留任科技部，這個選擇也獲業界與外界的支持；對於其中的轉折，陳良基也在臉書抒發心情，表示「人生的選擇真的很難，只能聽從自己的內心」。

根據陳良基在個人粉絲頁「陳良基的創新筆記」貼文指出，他原先懷著「續任科技部長」的心理準備，去與準閣揆蘇貞昌會面，不料一面對蘇貞昌對教育現場的關切、改變教育現況與提供孩子教育環境的熱誠時，被他企盼與期待的眼神深深打動，實在無法拒絕蘇貞昌提出轉任教育部長的請求。

陳良基說，但當走出會議室時，「科技立國的胸懷立即澎湃洶湧。想到將近兩年為科學研究、科技發展投入的願景和政策，可能無法落實，竟讓我心情瞬間冰冷，也立刻電話回報院長希望能做點分析讓院長卓參再做決定」，蘇貞昌雖表示了解，但也囑咐他繼續前進。

他寫道：「經一整天沉澱與整理思緒，今日再與院長面談，具體將各項分析呈報院長。院長慎重考慮，認為科技立國也確實需長期深耕。經院長長考後，被我對科技佈局之願景及思考回應科技發展的重要性所感動，最後同意，留任科技部」。

回顧這幾天的轉折後，陳良基直呼「人生的選折真的很難」，既「放不下對教育的關心，又對不起科技界希望部長久任的呼聲，心裡非常糾結」，所幸蘇貞昌能「懇切一一聽取心聲後，決定共同承擔閣員變動的責任」，「真的只能聽從自己的內心」；陳良基也呼籲，「關心台灣學術研究與科技發展的夥伴們，我們一起努力繼續打拼吧！」

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