史上首例教育部長回鍋 教育團體：兒戲一場

2019-01-13 19:11

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院宣布前教育部長潘文忠回鍋，二度出任教育部長，創史上首例。全國家長教育志工聯盟理事長吳褔濱批評，教育部長原定是科技部長陳良基，卻可以突然臨時變人，蘇貞昌內閣尚未上任，就拿教育部長當成兒戲一場。

吳福濱表示，潘文忠辦教育雖然認真用心，但當時就是因為管中閔案處理不好才請辭，導致後續一年極大的爭議和震盪，接續兩任教育部長吳茂昆和葉俊榮亦因之陣亡，潘文忠之前犯下的錯誤，難道這些請辭原因都消失了嗎？民進黨因管案受傷，就是因為潘文忠處理不當所造成的，民進黨選舉大敗，潘文忠難道沒有責任嗎？

他批評，從教育部長的人事看來，總統蔡英文政府一點都不注重教育，教育部長任命才會如此可以兒戲一場，況且當初潘文忠宣稱是家庭因素請辭，也讓人質疑難道家庭因素消失了嗎？民進黨也不用批評韓國瑜「換來換去」，因為蘇貞昌內閣的教育部長也同樣是「換來換去」，五十步笑百步，況且蘇內閣只增加了3位「敗選首長」及「回鍋教長」，實在讓人無法看到任何「接地氣」的新意。

也有人支持：潘回鍋有利推動國教新課綱

台灣家長聯盟理事長謝國清表示，就國教推動來說，潘文忠回鍋教育部長是樂觀的，108課綱就要上路，一方面要能順利推動，一方面也還有許多準備工作需要加強，潘有經驗又熟悉國教，回來掌教育部應該是合適的，但走了一圈竟然又回到潘文忠，這樣的教育部長人事安排真的是很丟臉。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，潘文忠上次擔任教育部長，清楚展現對國教問題的了解，以及指揮教育部官僚體系的能力，對於108課綱的落實，以及幼教公共化的前進，應有一定的助益。但是他也憂心，潘文忠在前次出任教育部長時，就被質疑對高教事務不熟，在處理台大校長遴選問題上的左支右絀，也讓外界認為不夠果決，加深高教界的不信任，而目前各層級教育，以高教界的問題最大，不管是校長遴選、非正式教師比例過高、年輕學者找不到正式教職、學用落差、轉型退場問題，都沒有好的政策解決，潘回鍋擔任教育部長，在高教方面恐有很大的挑戰。

全國教育產業工會理事長黃耀南表示，潘文忠回鍋，原就嫻熟國教，課綱上路因時間匆促仍有一定的難度，去年年初潘文忠如果有處理好管案，就不會「本來無一物，何處惹塵埃」，建議潘回任教長時肩膀要硬一點，高教私校退場問題日益嚴重，潘必須要誠實面對和解決，私校轉型退場條例草案要趕快通過立法。

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