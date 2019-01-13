花媽賣掉一個梵諦岡？市議員：賣的是抵費地非祖產

2019-01-13 18:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對今天《蘋果地產新聞》報導「花媽賣掉一個梵諦岡，韓市府急踩煞車」新聞，高雄市5位議員強調，陳菊市長任內賣出的土地，幾乎都是「公辦重劃抵費地」，絕非變賣祖產，呼籲媒體不應以負面引導花媽賣地的錯誤印象。

這篇報導指出，光是過去4年，高雄就有近13萬坪土地被賣掉，遭名嘴質疑賤賣掉一個梵諦岡；目前高市負債逾2500億元，再加上興建捷運自籌經費，財政缺口估達3000億元。

報導並訪問高市財政局長李樑堅，他表示，今年標售土地編列預算降為14億元，比去年少4億元，未來將「以盡量不出售土地為原則，可透過地上權方式，活化土地利用價值。」宣告高市土地政策重大改變。

對此，高雄市議員李柏毅、何權峰、高閔琳、邱俊憲、簡煥宗發表聲明，強調陳菊市長任內賣出的土地，幾乎都是「公辦重劃抵費地」。「抵費地」絕非變賣「祖產」，是市府賺的「工錢」，將抵費地標售所得投入巿政建設，讓利益留在平均地權基金，讓市民共享土地開發成果，若採私辦重劃，則是讓利益留給開發商。

5位議員指出，高雄市大塊市有地並沒有賣出，是以標租招商、活化土地，例如台鋁、富邦凹子底地上權案、凹子底停35用地、H2O旅館等開發案；小塊面積的市有土地，如新草衙專案，讓售以協助弱勢，並非以財政為目的。「媒體不應負面引導花媽賣地的錯誤印象」。

針對新任財政局長李樑堅的說法，5位議員想請教韓市府：民進黨團要求退回預算，讓韓市府重編，是韓市府不要，現在還拿許立明代理市長任內編列的預算說「急踩煞車、重大改變」，「這預算從頭到尾就不是你們編的啊」！

對於外界批評前高市府舉借3000億，5議員再次慎重澄清，強調高雄市負債截至去年11月底，實際舉借2410多億元，其中包括之前歷任市長舉借約1200億、縣市合併承接高雄縣及公所債務182億，陳菊市長任內則共借約1035億，且陳菊還了1260億的債務（包含勞健保的欠款518億元）。

至於陳菊市府的1000多億元舉借，成就了捷運、鐵路地下化、滯洪池及排水整治、公園綠地、校園整建及圖書館共計1157億，早已超越任內的舉借數；而這些城市投資，引進民間投資9000多億元。

5位議員表示，在理性問政下，願意給韓市府時間，去證明自己是一個合格的城市領導者，李樑堅局長也須證明自己是一個夠格的大掌櫃，但民進黨團絕對不會容許韓市府拿前朝編列的預算，當作自己的功勞沾沾自喜、或拿錯誤的資料，來抹黑前朝、救援自己。

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