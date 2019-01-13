蘇內閣首長名單公布 潘文忠回鍋接教育部長

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日傍晚召開記者會，公布蘇內閣部會首長名單，教育部長確定由前教長潘文忠回鍋，科技部長陳良基、文化部長鄭麗君、勞動部長許銘春等人均獲留任，政院明日將舉行交接典禮。
多數留任 5位新任、2位待選任
準行政院秘書長李孟諺指出，這次一級部會首長大部分留任居多，有五位是新任，有二位待選任 （故宮院長、海洋會主委），考量過去部會首長有行動能力，留任是能馬上上手推動政務。
李孟諺指出，考量陳良基在科技部任內表現卓越及傑出，最重要是科技界很多反映希望陳良基能留下來，也覺得部長換太頻繁，陳與蘇院長商量後，最後決定繼續留下來。
李孟諺提及，教育部長潘文忠過去與立法院溝通良好，所以也請潘文忠部長回任，繼續來為教育部效力。
蘇內閣部會首長名單：
行政院長蘇貞昌／新任
行政院副院長陳其邁／新任
行政院秘書長李孟諺／新任
行政院副秘書長何佩珊／留任。
教育部長潘文忠／新任
交通部長林佳龍／新任
交通部次長黃玉霖／新任
外交部長吳釗燮／留任
國防部長嚴德發／留任
科技部長陳良基／留任
文化部長鄭麗君／留任
內政部長徐國勇／留任
經濟部長沈榮津／留任
財政部長蘇建榮／留任
法務部長蔡清祥／留任
勞動部長許銘春／留任
勞動部次長劉士豪／新任
衛福部長／陳時中／留任
行政院主計長朱澤民／留任
人事行政總處人事長施能傑／留任
環保署長張子敬／新任
陸委會主委陳明通／留任
國發會主委陳美伶／留任
退輔會主委邱國正／留任
金管會主委／顧立雄／留任
原民會主委／夷將‧拔路兒／留任
客委會主委／李永得／留任
原能會主委／謝曉星／留任
農委會主委／陳吉仲／真除
農委會副主委／陳添壽／新任
故宮博物院院長／待選任
海洋會主委／待選任
中選會主委／待選任（獨立機關）
促轉會主委／待選任（獨立機關）。
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