蘇內閣首長名單公布 潘文忠回鍋接教育部長

準行政院秘書長李孟諺13日與行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）召開記者會，公布最新內閣人事。（記者簡榮豐攝）

2019-01-13 17:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日傍晚召開記者會，公布蘇內閣部會首長名單，教育部長確定由前教長潘文忠回鍋，科技部長陳良基、文化部長鄭麗君、勞動部長許銘春等人均獲留任，政院明日將舉行交接典禮。

多數留任 5位新任、2位待選任

準行政院秘書長李孟諺指出，這次一級部會首長大部分留任居多，有五位是新任，有二位待選任 （故宮院長、海洋會主委），考量過去部會首長有行動能力，留任是能馬上上手推動政務。

李孟諺指出，考量陳良基在科技部任內表現卓越及傑出，最重要是科技界很多反映希望陳良基能留下來，也覺得部長換太頻繁，陳與蘇院長商量後，最後決定繼續留下來。

李孟諺提及，教育部長潘文忠過去與立法院溝通良好，所以也請潘文忠部長回任，繼續來為教育部效力。

蘇內閣部會首長名單：

行政院長蘇貞昌／新任

行政院副院長陳其邁／新任

行政院秘書長李孟諺／新任

行政院副秘書長何佩珊／留任。

教育部長潘文忠／新任

交通部長林佳龍／新任

交通部次長黃玉霖／新任

外交部長吳釗燮／留任

國防部長嚴德發／留任

科技部長陳良基／留任

文化部長鄭麗君／留任

內政部長徐國勇／留任

經濟部長沈榮津／留任

財政部長蘇建榮／留任

法務部長蔡清祥／留任

勞動部長許銘春／留任

勞動部次長劉士豪／新任

衛福部長／陳時中／留任

行政院主計長朱澤民／留任

人事行政總處人事長施能傑／留任

環保署長張子敬／新任

陸委會主委陳明通／留任

國發會主委陳美伶／留任

退輔會主委邱國正／留任

金管會主委／顧立雄／留任

原民會主委／夷將‧拔路兒／留任

客委會主委／李永得／留任

原能會主委／謝曉星／留任

農委會主委／陳吉仲／真除

農委會副主委／陳添壽／新任

故宮博物院院長／待選任

海洋會主委／待選任

中選會主委／待選任（獨立機關）

促轉會主委／待選任（獨立機關）。

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