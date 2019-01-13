嘉義市立委推誰選？吳敦義提四個條件

2019-01-13 20:47

〔記者王善嬿／嘉市報導〕去年地方公職人員選舉，國民黨黃敏惠回鍋任嘉義市長，國民黨主席吳敦義今出席嘉市感恩茶會，被問到今年立委選舉，嘉市是否有屬意的人選？吳敦義表示，因有15個國民黨籍縣市長上任，先穩定政績，再考量制定初選機制；立委提名人選的條件，應具備品德操守、政績、清廉等，如是現任立法委員任內也要有優秀表現，這些都要通盤考量。

吳敦義說，因距離立委選舉還有時間，在適當的時間會公布程序，就像九合一選舉，提名的人大致上都很優秀，就算沒當選的人也沒出很多差錯，所以挑人品好、操守好，其團隊不搞貪汙、敗德的事情等條件的人選。

感恩茶會中，吳敦義多次向黨員鞠躬道謝，雖說有人提出現在的最大黨，是「討厭民進黨」，但人民對國民黨並非完全信任，只是不討厭、還有期待，國民黨要做得更好才能贏回民心。

他今期許黃敏惠做出燦爛政績，並提出國民黨要建構的四大支柱，包括廉能有效率、讓人民賺錢過好生活、幸福和諧的家庭以及一中各表九二共識等。

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