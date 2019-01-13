為新書簽名 馬英九笑說：「洩密案」搞怕了

2019-01-13 18:14

〔記者張菁雅／台中報導〕前總統馬英九今日到台中市舉行新書「八年執政回憶錄」簽名會，他開玩笑說，寫書的目的是希望見證歷史、分享經驗及反省檢討，這本書「盡量把沒有涉及國家機密的事情寫出來，因為我被洩密案搞怕了」。

馬英九在立委江啟臣、台中市議員羅廷瑋陪同下，出席在台中中友百貨誠品書店的簽書會，江啟臣現場以薩克斯風吹奏「月亮代表我的心」，並邀馬英九演唱，馬英九也大方拿起麥克風唱歌，唱完後笑說，「這首歌都沒有向太太唱過」。

馬英九指出，8年來，有許多事必須替歷史做見證，8年時間也做了很多重要的決定，應該和大家分享這些經驗；另外，他和大家一樣，難免會犯錯，不管是大錯小錯，這是給他機會可以反省與檢討。

馬英九表示，見證歷史、分享經驗、反省檢討，是他寫這本書的主要目的。他也笑說，「盡量把沒有涉及國家機密的事情寫出來，因為我被這洩密案搞怕了」，他找行政院長談事情，居然變成洩密，已經到「無密不洩的地步」。無論如何，希望這本書有助於大家了解那8年做了什麼，做得好、做得錯、做得對、做得錯，他都如實地記錄出來。

簽書會現場擠滿粉絲，來自中國福建廈門、現就讀淡江大學的潘姓大學生早上7時就來排隊，拿到第1張號碼牌，這已是他參加的第2場簽書會，共買了10本書，堪稱是馬英九的鐵粉。

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