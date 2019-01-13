比口譯哥9職等高！他「冷泉加熱變溫泉」被爆13職等

2019-01-13 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕「口譯哥」趙怡翔外派至駐美代表處擔任政治組長敘薪比照九職等，本俸5800美元（約台幣18萬元），卻被藍營砲轟；桃園市議員王浩宇爆料，「前幾天說出冷泉變溫泉的潘恆旭，是13職等的高官」。

高雄市觀光局長潘恆旭先前接受媒體訪問時，親口說出高雄柴山龍巖冷泉「很多人不知道，冷泉加熱就變溫泉」一席話，立刻被廣大專家、業者與網友砲轟，桃園市議員王浩宇在臉書上更表明，潘「是13職等的高官」，因此國民黨沒有資格以此事做文章。

王浩宇提到，各個首長底下都有「機要任用」的公務員，也就是讓自己信任的人擔任要職，且「口譯哥」趙怡翔受到美方肯定，在中國與美國開打貿易戰的當下，蔡英文政府為求保障台灣權益，「當然要用自己人來擔任政治組的職務去處理雙方關係，否則就算一點點消息流往中共，都將嚴重影響台美關係進展」。

王浩宇表示，「機要任用」職位雖可領取高薪，但卻不如一般公務員享有各種福利，「老闆下台就得下台一起離開」，也沒有退休金可以領，且以口譯哥外派駐美而言，政府本來就要予以補助，讓他能適應美國的高物價與高房租，王批評，藍營將他「拿來跟一般公務員比較，如果不是故意搞批鬥是什麼？」

王浩宇臉書全文

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