辣台派跨出同溫層！小英第一步：PO「長輩圖」邀加LINE

2019-01-13 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（12）日南下走訪永康、歸仁等地基層，與民眾互動，發現許多鄉親沒有加她的LINE好友，隨即在臉書發出「長輩圖」推廣LINE的帳號，還說「重要的我才發，有緣我們就LINE一下，感恩！」

蔡英文於昨日深夜發文表示，到台南才發現「現在傳LINE最厲害的都是長輩們」，問了一下，卻有很多人沒有加總統的LINE，每天看別人的，「也不知道是真的還是假的消息。」總統保證，她會固定傳一些好康的給大家，「保證是真的。」

蔡英文說，「辣台派要跨出同溫層，記得請先加入我的LINE好友！」只要搜尋ID：「@iing」就會看到了。蔡總統還說自己不會照三餐傳訊問好，「重要的我才發」，還藏彩蛋，表示LINE破20萬好友就會有驚喜！

網友看到以貓為底圖的長輩圖，留言「用貓騙追蹤可恥！我喜歡」、「才、才不會因為貓按讚呢！總統可以多發貓圖嗎」、「蔡總統妳怎能用貓誘惑我呢？辣台派辣台妹加油！」等，也有不少人讚總統「小英總統加油，已經加LINE囉～我們都是辣台派」、「我加了！長輩需要晚輩幫忙加！懇請晚輩一定要幫他們加喔！」、「報告小英總統 我不用有好康，我只要您連任成功。」等。

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