獨家》教部政次范巽綠留 姚立德走 教團：高教有隱憂

2019-01-13 20:44

首次上稿 16:31

更新時間 20:44

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長人事大轉彎，原本將由科技部長、前教育部政次陳良基「回鍋」轉任，行政院今晚宣布由前教育部長潘文忠回任，教育部兩位政次姚立德和范巽綠原本已同時求去，教育部明天也擬舉辦兩位政次的歡送會，但晚間最新消息指，姚立德仍將回任台北科技大學，范巽綠被成功留下續任政次，讓外界憂心的教育部業務則一夕之間從國教轉為高教。

政次姚立德預計將回到台北科技大學任教，在前教長潘文忠、吳茂昆及葉俊榮請辭之後，姚立德在9個月內三度代理教育部長，創教育史上新紀錄；政次范巽綠去年9月才回任教育部政次，迄今僅3個多月，這次原本也和姚次一同請辭離開教育部，甚至今天下午還已開始收拾辦公室。

新舊閣揆及閣員將於明天上午9點在總統府宣誓，行政院於明天上午10點舉行「聯合交接典禮」，據悉，教育部預定明天下午為兩位政次辦感恩茶會，將改成為姚立德舉辦歡送感恩會。

教育部政次姚立德主管高教和技職，政次范巽綠主管國教，教育界人士表示，教育界原本擔心陳良基任教長，國教業務會是新教長的挑戰，但突然變成國教出身的潘文忠回任，加上范巽綠留任，文官也有曾任北市和新北市教育局副正局長、教育部技職司長，督導過國教業務的常務次長林騰蛟；去年12月24日才上任國教署長的前台中市教育局長彭富源，僅主管課綱業務之國教院長一職懸缺很久，由副院長郭工賓代理院長，因潘文忠在第一次教長任內處理高教業務並不嫻熟，在姚立德離辭之後，外界擔憂的教育部「地雷」由國教改成高教業務。

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