扯！我國情蒐重要單位 士官竟在電展室大玩性愛視訊

2019-01-13 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕國防部電訊發展室是我國重要的情報單位，竟被爆出其中一名侯姓士官，在值班時違規和網友「性愛視訊」，電展室證實此事，待釐清全案後，將進行懲處。

據《蘋果》報導，國軍在營中，智慧型手機需要安裝「國軍智慧型手機管理軟體（MDM）」才能使用，當官兵到了機敏場所，此程式會限制拍照、打卡等顯示位置的功能，但25歲的侯姓士官竟在手機中裝了翻牆軟體，還在營內用手機玩起「性愛視訊」。

2018年初侯姓士官從交友網站認識了A女，兩人戀情迅速升溫，此後侯姓士官就常在寢室中打電話給A女，甚至在值勤時大剌剌地使用公務電話，直接玩起「電話性愛」，後來得知破解「國軍智慧型手機管理軟體（MDM）」的方法後，更加碼改玩「性愛視訊」，剃體毛、跳艷舞等等玩得不亦樂乎，常常一玩就將近1小時。

電展室證實，侯姓士官在營內違規使用手機視訊功能，將移送侯姓士官至新北市憲兵隊偵辦，並依照陸海空軍懲罰法，召集懲罰人評會，評估對侯姓士官的行政處分。

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