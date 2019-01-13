高俊明發信致總統 長老教會青年陣線不認同

2019-01-13 17:58

〔中央社〕長老教會青年陣線針對牧師高俊明發公開信給總統蔡英文及同志議題等事發聲明，表達不認同高俊明作為立場，並呼籲長老教會開放決策參與空間，讓青年世代參與決策。

總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、前中研院院長李遠哲4人，3日在平面媒體發公開信，請總統蔡英文放棄連任，交出行政權並退居二線。

對此，長老教會青年陣線認為此事不僅牽涉台灣主權、性別議題及教會政治問題，更關乎長老教會對於民主進步價值的認定，並於昨天針對高俊明發公開信，抨擊高俊明與反同勢力合作，突顯長老教會對於民主及人權議題價值觀的落後，也突顯台灣長老教會底下許多的地方教會長期被家族勢力所掌控，導致內部議會結構僵化與權力失衡。

長老教會青年陣線成員黃（水靜）皓告訴中央社記者，高俊明在長老教會裡有極大的聲望，且在白色恐怖時期也是黨外運動重要人士，但他近年卻以他極高的聲望及身分地位在同志議題及發公開信給總統蔡英文等事上進行操作。

黃（水靜）皓指出，高俊明日前帶著基督徒團體向立法院前院長王金平反應希望婚姻平權法不通過的立場，這次又跟獨派大老一起寫公開信，長老教會青年陣線的成員都不認同高俊明的這些作為。

黃（水靜）皓表示，從高俊明的這些作為回頭看教會政治結構問題，高俊明富有聲望、家族勢力龐大，長老教會內部又受家族政治影響非常深，礙於高俊明的勢力，可能讓教會不敢對其作為進行內部檢討，也讓長老教會總會的決策偏向保守。

黃（水靜）皓指出，發此聲明就是希望長老教會能進行內部檢討，引起更多信徒重視，此外由於長老教會的決策權都是較資深的牧師等人擁有，現在已經有不太接受青年意見的情況發生，呼籲長老教會應開放決策空間，讓青年世代參與決策。

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