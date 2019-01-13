新北副秘書長林芥佑傳欠債 侯友宜：私事不予評論

2019-01-13 14:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府副秘書長林芥佑驚傳陷入債務糾紛，資深媒體人李季光今天在臉書發文，爆出昔日同事林芥佑約20年前向他借11萬元，至今未償還；林芥佑也留言回覆，多年前曾給李的前妻10多萬元，雙方各說各話。新北市長侯友宜今天對此表示，私人的事情他不予評論。

李季光表示，恭喜林芥佑榮任新北市副秘書長，「請問你欠我的11萬元，什麼時候還呢？」。他說自己不缺這筆錢，現在退休了，也不用靠這筆錢生活，但林當了這麼多年官，卻對債務從沒放在心上，還有基本責任感嗎？

李季光說，當年的債務基於朋友，沒留下任何單據。他並呼籲林還欠了多少人的錢，請趕快解決，否則官途將受影響。

林芥佑留言回應，雙方見了很多次面，都未能談到，這11萬是什麼錢？並指李的前妻多年前曾向他拿了10多萬元，「我有給她喔！」不知道是否為同一件事？

侯友宜今天出席「越南朋友回娘家」活動時，媒體詢問對於林芥佑債務風波的看法。

侯友宜回應，相關細節林芥佑已向他說明，但因為這是私人的事情，他不予評論。

林芥佑：已委請律師提出告訴

記者先以line致電並留言詢問林芥佑，未取得回應。林芥佑今天下午在臉書表示，針對李季光臉書指涉和他有關的不實言論，已委請律師提出告訴，任何人在臉書散佈分享、任何媒體引用李季光發表之不實言論，一律提告。

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