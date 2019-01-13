女婿被控享特權 管碧玲澄清「我們家自持甚嚴」

2019-01-13 13:36

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委管碧玲女婿林子揚被控享有特權，不須經外交特考就擔任駐泰代表童振源機要秘書；對此，管今於臉書發文：「女婿追隨指導教授擔任機要在先，娶我女兒在後，不是因為我的特權」。管另表示，自己擔任立委14年，老公「無薪階級」11年，強調「君子慎獨」，在沒人看得到的地方，家裡都自持甚嚴。

管碧玲今早於臉書貼出一張Line對話截圖，內容是一名自稱在勞保局高雄市辦事處工作的公務員，以「感動的見證」為題，描述管的先生、台南市前副市長許陽明在屆臨退休時，試算可領多少年金，讓該名公務員詫異「怎麼領那麼少，比一般家庭主婦還少」，盛讚管媽清廉家風嚴謹，積善之家必有餘慶。

「我們家不搞特權」，管碧玲留言指出，9月18日媒體炒作女婿特權時，有一位勞保局官員翌日就在Line群組公開作見證，公務員看多了，他從老公勞保年金怎麼領，清楚看到這是一個不搞特權的家庭。管強調，女婿追隨指導教授擔任機要在先，娶她女兒在後，不是因為她的特權，她特別再說明一次。

管碧玲說，自己擔任立委14年，老公「無薪階級」11年；老公不搞官位、不搞獨董、也不當民間企業顧問，甚至連去找個相關的職業工會補4年的勞保年資，都不願為。反而持續作義工，保護台灣文化古蹟，還榮獲全國第一名（新北投露天溫泉，是其傑作），老公也是她成為「文資法之母」最重要的幫手。

管碧玲說，媒體今變本加厲報導女婿享有特權，以訛傳訛持續不斷，只好再此說明，也把老公請出場，對老公實在不好意思。管強調：「『君子慎獨』，在沒有人看得到的地方，我們家都自持甚嚴；我們家奉獻社會，不搞特權」。

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