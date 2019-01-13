查資料2天縮時到15分鐘 基隆雨水下水道建置數位資料庫

2019-01-13 13:22

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府過去4年爭取到3億多元經費建置雨水下水道，但審計部基隆市審計室查核發現，市府未建置雨水下水道設施數位化資料庫，只能以人工翻閱圖紙查資料，相當耗時費力，要求市府改善，對此，市府表示，雨水下水道數位化資料庫已在去年底建置完成，過往人工查詢資料要花1到2天，現在只要15至20分鐘。

市府表示，2015年開始向中央爭取轄內易淹水地區改善工程經費，經內政部營建署核定「流域綜合治理計畫─雨水下水道」、「前瞻基礎建設計畫─雨水下水道」兩項雨水下水道改善計畫，改善地區包括中正區北寧路31巷、中山區復興路212巷、信義區深澳坑路、中山區復興路及安樂區西定河沿線、暖暖區八堵火車站八堵路沿線、信義區義六路周邊、中正區正榮街區域等，共爭取3億1788萬元經費。

不過，基隆市審計室查核發現，市府並未建置雨水下水道數位化資料庫，僅存有圖紙資料500多張，要查詢雨水下水道相關設施資訊時，須由人工翻閱圖紙資料，耗時費力，另一個沒有數位化的缺點是，無法與基隆市道路挖掘管理系統整合，掌握地下管線埋設情形，建議改善。

市府表示，接獲審計室通知後，已經在全市清查及建置雨水下水道設施數位化資料共2646筆，原本人工查詢各設施資料需要1至2天，現在15至20分鐘即可，有效提升雨水下水道設施管理效能，也會陸續將資料匯入道路挖掘管理系統資料庫，完備地下管線埋設資料。

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