同場祭祀被追問「相公」 馬、王避答

2019-01-13 13:17

〔記者蘇福男／高雄報導〕前總統馬英九和前立法院長王金平今天上午出席高雄一場廟會，被問到誰是麻將桌上的「相公」？馬一笑置之說，「我不會打麻將」，王則四兩撥千斤說，他和馬本來就有很多話題可講，今天只談了道教淵源，下週他會親送新書給馬過目。

位於阿蓮區中路里的天廟，主祀王母娘娘，今天依例舉辦祭天儀式，前總統馬英九、前立法院長王金平、高雄市長韓國瑜和前高雄縣長楊秋興等人均應邀出席參與祭祀活動，馬、王兩人一前一後主持祭祀，馬英九上香祭拜並獻酒，王金平除焚香祭拜，並行三跪九叩拜大禮，兩人僅在休息期間簡短寒喧、交談。

因活動趕場晚到的高雄市長韓國瑜，一抵達祭祀會場就笑問現場媒體：「有沒有打麻將的人來？」，幽默化解馬、王同台的尷尬氣氛，祭典結束，馬、王被媒體追問參選總統問題，馬一笑置之說，「我不會打麻將」，王則表示，他和馬總統本來就有很多話題可講，今天只談道教淵源，下週會親送新書給馬過目，王並說，他與韓市長聊了很多投資議題，至於韓要不要支持他，「不必問什麼，但是我們心意相通」。

韓國瑜被問及誰是「相公」，則拱手作揖，不願正面回覆。

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