馬王罕見高雄同台 韓國瑜急問：有沒有打麻將的人來？

2019-01-13 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九、前立法院長王金平今天與高雄市長韓國瑜，一起參加高雄阿蓮天廟祭祀儀式，馬王兩人罕見同台，韓一到場就先問媒體「有沒有打麻將的人來？」隨後避談曾說過「有人已是相公」說法，尷尬要大家去猜。

韓國瑜日前接受劉寶傑專訪，當時他比喻是國民黨面對2020選戰，「馬吳朱王有個相公，胡不了牌，還一直打」，引起各界熱議，不少人猜測韓口中的「相公」到底是誰。

今天馬王同台，韓一到場就問媒體「有沒有打麻將的人來？」參拜後，韓國瑜隨即被問到「相公」問題，韓沒有正面回覆，再次說了「 No comment（不評論）」，並以「我不能說誰、自己去猜」回應媒體。

媒體詢問馬英九是否為韓國瑜口中的「相公」，馬英九則回應「不會打麻將」帶過。至於王金平被問是否尋求韓國瑜支持？王金平強調，「不必問什麼、我們心意相通」。

此外，王金平表示，與馬英九聊了道教有關的宗教話題，兩人本來就有很多話可聊，他會在下週將出版的新書奉送馬英九過目。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/