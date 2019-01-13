黨內初選制度 朱立倫：能讓大家覺得好的就是好制度

2019-01-13 12:13

〔記者林良昇／台北報導〕決戰2020總統大選，國民黨提名制度戰開打，黨中央近期進行黨籍總檢查，被外界視為黨員投票的先行作業，為黨主席吳敦義參選黨內總統初選鋪路，前新北市長朱立倫表示，黨籍總檢查是一定要做的工作，不必質疑，過程主要是要公平公開，能夠讓大家覺得好的決定，就是好的初選制度。

朱立倫今午出席中華民國青溪總會會員代表大會活動，朱會前受訪，對於黨中央進行黨籍總檢查表示，這是一定要做的工作，不必去質疑任何事情。

朱立倫強調，黨內初選是過程，重點是2020國民黨一定要贏，重振台灣經濟，改善兩岸關係，讓大家過好日子，這才是關鍵重點，過程當中，主要是公平、公開，讓大家能夠覺得好的決定，就是好的初選制度。

對於政府內閣改組，朱立倫說，民進黨派了二刀流、非常厲害的蘇貞昌主投，不要輕忽，蘇貞昌是非常有戰鬥力的二刀流投手，大家要更努力加油，希望蘇能公平對待各縣市，新北市與國民黨執政縣市受到不公平待遇，在爭取建設經費非常困難，希望蘇公平對待，二刀流投手不要太殺，因為衝衝衝，衝出台灣困境比較重要，不要衝出選舉內閣。

此外，媒體也詢問是否爭取高雄市長韓國瑜支持，朱立倫說，韓國瑜是老朋友，希望韓市長市政工作做得好，因為大家對韓期待高，希望經濟拼更好，不要造成政治上困擾，現階段希望市政做好，他能幫忙的，任何經濟、招商上，在市政上能讓韓專心做得更好。

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