藍綠找大咖站台 陳思宇：明顯政黨政治的例子

2019-01-13 11:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立委補選倒數兩週，「柯家軍」候選人陳思宇至今民調卻仍未見起色。陳思宇今早受訪舉桃園市長鄭文燦2014年選戰為例強調，當時鄭的民調也是一路落後但仍逆轉勝。至於對手民進黨何志偉、國民黨陳炳甫紛紛找來大咖站台，她認為這就是明顯政黨政治的例子，她會努力突破藍綠框架。

談到最後兩週的競選策略，陳思宇表示，有很多計畫，包括昨天的騎腳踏車，受到很多地方支持者的好評，如果沒有這樣大型的活動，很多民眾還是不知道補選要開始了，選舉最重要的是參與感，這部分會再邀請大家來幫她助選。

對於國民黨候選人陳炳甫找黨內大咖連勝文、丁守中掃街，民進黨候選人何志偉昨舉辦音樂會也邀黨主席卓榮泰等人站台。陳思宇則說，這就是政黨政治，一個政黨一個派系裡都有資深大咖，她沒政黨沒派系，靠她跟志工一步一腳印走出來。

陳思宇也說，當初大家登記申請參選時，有一張政黨推薦表，這就是傳統藍綠對決，她會努力突破政黨政治框架，也很羨慕很多大咖，自己堅信一步一腳印，會走會出名，她並以桃園市長鄭文燦為例，指2014年鄭文燦在一路沒被看好下、最後還是逆轉勝，會以這精神，努力跟基層爭取認同。

此外，針對內閣改組，民進黨蘇貞昌回鍋接任行政院長，選輸高雄市長的陳其邁、連任台中市長失利的林佳龍有望入閣，遭酸「 失敗者聯盟」；陳思宇表示，最重要是對市政監督，不是選舉結果評論，之後有機會進入國會，會做好監督。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/