祝福蘇內閣 吳敦義罵蔡英文：要做正派一點的總統

2019-01-13 11:55

〔記者李容萍／桃園報導〕內閣改組，蘇貞昌即將回鍋接任閣揆，國民黨主席吳敦義今率中央黨部主管到桃園大溪頭寮陵寢獻花致敬，被問到對於蔡英文總統找蘇貞昌當行政院長，他表示，新的內閣，寧願給真誠的祝福，希望新內閣有新的面貌、有新的作風，對於藍營15縣市能不分黨派公平對待。

話鋒一轉，吳敦義指出，在過去那兩年半，蔡政府表現的確讓很多國人失望，第一，不是拚經濟的政府，你看那個促轉會還自稱過去是南廠、西廠也是東廠，真是東廠應該是要廢掉才對，拚經濟不要清算鬥爭，他覺得這是對新內閣很大的一個期待。

吳敦義說，第二，公投已經有高度的共識，要用幸福家庭做基礎，不要國中國小就搞一些擁同的那種課綱，這次的公投已經證實，那是不對，希望能夠趕快撥亂反正。另外，包括深澳電廠、觀塘也好，能源政策政府跟社會共同要承擔，怎樣才能夠找到均衡的能源政策，又能夠不缺電，又不要造成污染又不危險，這很重要，最後就是兩岸關係，在「九二共識、一中各表」的基礎上，海峽兩岸能夠維持和平穩定發展。

吳敦義還說，蔡英文在擔任陳水扁總統第一任唐飛內閣的陸委會主委時，都有承認是由1992年有一中各表的九二共識，不能說做了總統以後就忘掉，甚至扭曲了，把九二共識扭曲到一國兩制，完全不正確的，所謂一國兩制跟九二共識、一中各表是完全無關的事情，不要隨便牽拖，蔡英文否定九二共識的存在就是不對，如果又更毒辣的說要把一國兩制硬要凹來跟我們九二共識一中各表參酌在一起，這根本是不對的。

吳敦義強調，他希望蔡英文要做正派一點的總統、誠信一點的總統，然後有新的內閣開發新的氣象，造福全體國人不分中央跟地方，不分在野跟在朝，好好的愛台灣，好好的愛中華民國，這是他最大的一個期望。他也真誠期待，國民黨現在是在野黨，但是在22個縣市，有15個縣市長是國民黨從政黨員，希望地方政府也能得到中央充分支持，中央、地方一條心，不分政黨，同心協力。

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