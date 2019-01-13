抓包！許毓仁臉書批口譯哥 AIT表態後火速刪文...

2019-01-13 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮機要、31歲「口譯哥」趙怡翔，被外派駐美代表處擔任政治組長，被外界質疑資歷不足，國民黨立委許毓仁更在臉書上怒批，替台美中關係投下不確定性，但在AIT表態力挺趙怡翔後，網友發現許毓仁緊急將臉書文章刪除。

國民黨立委許毓仁日前在臉書批評「口譯哥」趙怡翔，指出華府駐外處政治組組長應由資深外交官擔任，若由政治任命破格晉升，恐招致外交政黨化，聲稱「會為將來一年的台美中關係投下不確定性」。

不過AIT日前出面表態力挺趙怡翔，AIT現任政治組組長Christian Marchant在趙怡翔臉書下留言表示，「Vincent一定要堅強，你是我的好朋友。我們在台北這裡很想念你，也知道你在華盛頓一定會表現很優秀。」

結果在AIT表態後，許毓仁被發現已將臉書文章刪除，臉書粉絲團「小聖蚊的治國日記」酸：「美國爸爸說的話要聽」，底下網友也紛紛笑稱：「有人聽到巴掌聲嗎」、「這臉打的很大力」、「怕了齁，綠卡還要不要啦」。

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