競選海報遭撕毀 陳思宇︰已掌握相關人證和物證

2019-01-13 11:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立委補選戰況火熱，「柯家軍」候選人陳思宇父親、議員陳建銘昨又在臉書開砲，指陳思宇競選海報遭有心人士撕毀，讓陳建銘在臉書上喊話「何必呢？」他並意有所指貼出照片，遭撕毀海報剛好都是張貼在民進黨立委候選人何志偉旁邊。對此，陳思宇今早受訪強調，已掌握相關人證和物證，後續會由競選辦公室統一處理。

陳思宇上午赴大龍市場掃街前受訪，她說，確實不同人同一個地點張貼海報，竟會出現部分破壞情形，這部分競選辦公室已開始搜集相關證據，並已掌握相關的人證和物證，後續不排除經由合法程序進行申訴，會由競選辦公室統一處理。

她也坦言有收到回報，部分志工在張貼海報時，會有不知名的民眾尾隨，並以激烈言語攻擊，「對同仁感到不捨，因為大家都是努力讓外界知道我正在選舉」，她表示接下來會加強對同仁的安全宣導，保障他們安全。

她兩度呼籲，「選舉是一時的」，希望大家理性看待，不要激動、公平競爭。至於為何同一地點的何志偉海報是好的，她不願多加揣測，就是努力爭取大家認同為主，畢竟海報最重要的目的是希望大家知道有候選人在參選。

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