模擬共軍登陸 中部作戰區「聯合反登陸作戰操演」全實彈射擊

2019-01-13 11:35

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部將於本月17日在中部地區舉行「聯合反登陸作戰操演」，而模擬共軍部隊意圖登陸的地點，就是中部的「甲南海灘」，軍方官員今天表示，為了結合實戰場景，軍方此次將以第五作戰區（中部）內所有可用的部隊及武器裝備，全部拉出來進行實彈射擊，全面提升操演強度。

官員指出，17日的聯合反登陸作戰操演，將調整歷年以「重砲射擊」為主的操演型態，在兼顧海洋生態與射擊安全前提下，依「甲南海灘聯合反登陸作戰」火力計畫，首次增加海空軍兵力及陸軍「雷霆二千」多管火箭、野戰防空、戰車、陸航、機步、反裝甲等參演部隊、裝備及射擊彈藥，並將海巡署中部分署等單位納入作戰管制。

此外，在「聯合反登陸作戰操演」項目結束之後，軍方還緊接著要實施「反擊部隊再戰整備」的實兵演練。演練國軍戰車特遣隊如何進行戰力整補與機動整備，以驗證第五作戰區主戰部隊「戰力恢復與再戰整備」的相關作為。

官員說，「反擊部隊再戰整備」的實兵演練，將由陸軍機步二三四旅戰車特遣隊、野戰防空及後勤補保等共同執行，參演裝備包括有各型戰甲車、防空飛彈車、油罐車、救濟車、叉動車、悍馬車等各式輪型與履帶車輛。

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