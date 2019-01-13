卓榮泰來站台全場都在 何志偉：就像大哥哥一樣

2019-01-13 11:12

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市士林大同區立委候選人何志偉昨晚舉行造勢活動，民進黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦及新竹市長林智堅站台力挺。何今天說，感謝主席昨晚全程都在，「就像大哥哥一樣，在台上用溫暖的力量，幫志偉說好話」。

何志偉今天上午與嫂嫂、台北市議員鍾佩玲在士林區舉辦「發票換菜公益助農」活動，現場備妥2000顆高麗菜，民眾只要持一張發票，就能換得一顆高麗菜。

談到昨晚造勢活動，黨內大咖幫忙站台，信心有無大增，何說，信心來自自己的用心和專心，這次補選節奏非常快，始終秉持跟基層在一起，昨天主席來到現場，感謝他全場都在，「他就像一個大哥哥一樣，在現場跟民眾一起聽音樂，在台上用溫暖的力量，幫志偉說好話」，自己的信心也來自大家給予愛心，給予最大溫暖。

對於卓榮泰稱一定要拿下姚文智留下的這席立委席次，何說，我們一直努力，期待這次補選，能夠重拾民眾對我們的信賴。

談到對手「柯家軍」無黨籍參選人陳思宇指候選人都要公開選舉帳目，何說，台灣每個民意代表，從總統到里長，都要依照監察院的規則公開，當然補選每個候選人都要公開，「該怎麼辦就怎麼辦」。

至於陳思宇父親、議員陳建銘在臉書開砲撕海報一事，何志偉，民眾的眼睛是雪亮的，不予置評，但是歷經兩次選舉，他秉持的兩個原則就是不攻擊、不騷擾，所有的媒體、市民都知道。

提到勤跑基層，何志偉也說，他已經沒法回應到底跑了幾個行程，昨天還沒到中午已走了1萬步，每天都逼近2萬步的行程在跑，對他而言重點不是攻擊誰，而是專心勤走基層，聆聽基層的聲音，民意代表代表民眾，「不攻擊不騷擾，台灣會更美好」。

談到被指與陳思宇多場行程會同場，不是巧遇而是刻意強碰，何志偉說，自己多次公開呼籲支持者，我們講自己好就好，因為他主打的是政績牌、政見牌。

至於距離選舉剩下2週，是否會請總統或新閣揆蘇貞昌幫忙，何說，有任何人願意相挺，都非常歡迎，如果總統或蘇院長要來的話，都會非常感恩，且自己在第一屆參選是最年輕的議員，打的口號正是「肖年～衝衝衝～」。

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