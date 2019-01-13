17日中部聯合反登陸作戰操演 軍方祭出三不措施

2019-01-13 11:11

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部將於本月17日在中部地區舉行「聯合反登陸作戰操演」，軍方官員今天表示，為了讓這次的作戰操演達到「仿真實戰」目的，17日的實彈操演，「不會聚焦在火力展示，不規劃行政接待，也不在現場安排程序說明」，參演部隊全程都要依野戰實務進行操演。

官員指出，17日的聯合反登陸作戰操演，將調整歷年以「重砲射擊」為主的操演型態，在兼顧海洋生態與射擊安全前提下，依「甲南海灘聯合反登陸作戰」火力計畫，首次增加海空軍兵力及陸軍「雷霆二千」多管火箭、野戰防空、戰車、陸航、機步、反裝甲等參演部隊、裝備及射彈彈藥，並將海巡署中部分署等單位納入作戰管制。

官員同時表示，為了滿足戰訓實際需求，軍方除了運用既有番仔寮重砲射擊場外，另協調第三河川局借用大甲溪出海口高灘地，以擴充演習可用場域，增加參演兵力及射擊武器；但因受河川地形及保育、環保法規限制，僅能在容許範圍內，依反登陸作戰任務彈性兵力編組及陣地部署，以儘可能符合作戰運用及野戰實務。

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