2020總統初選 吳敦義拋參選者協商

2019-01-13 11:09

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中央近期進行黨籍總檢查，被外界視為黨員投票的先行作業，為黨主席吳敦義參選黨內總統初選鋪路，吳敦義今早受訪表示，沒有什麼幫助不幫助他，國民黨提名有制度，吳也拋出，未來有意參選者協商公正無私的競賽規則，黨中央絕對公正無私。

吳敦義今早出席國民黨台北市三合一大選感恩茶會，會前被問到內閣改組後，「蔡賴配」會是大選最大對手？吳敦義表示，還沒有很深入的去評估，執政黨的內閣更換，祝福會有新的方向、新的作風，但是怎麼配，很難去揣測，只能去評估而已，現在還沒有評估的結論。

對於近期黨中央清查黨籍，是否為幫助其參選總統？吳敦義反駁，沒有什麼幫助不幫助，國民黨提名方式有制度，過去也有過全民調，後來變更為臨時黨代表大會來做否決，然後再重新徵召；過去也做過全體黨員決定、黨代表決定，也曾有7成民調、3成黨員投票決定的，有各種制度。

吳敦義指出，將來如果已有登記的候選人差不多決定了，「他們會去協商」，看用哪種方法讓國民黨做一個很好、一定是公正無私的競賽規則。

吳敦義強調，從九合一大選可以感覺出來，黨中央是絕對公正無私的，才能夠選出有能力、品德操守都好、有機會當選的出來選，才能贏得比較多的戰績。

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