彰化立委補選 時力正式提名「理科伯伯」

2019-01-13 10:29

〔記者謝君臨／台北報導〕彰化第一選區立委補選訂於3月16日舉行，在民進黨、國民黨相繼推出人選競逐後，時代力量黨中央今正式提名彰化縣老議長楊春木之子、台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民參選，盼為時力搶下彰化縣第一席立委。

楊澤民表示，從環團走進參選，理由很簡單，就是「看不下去」，國家已無法用政策激勵年輕人；政府有龐大的資源並培養出許多優秀人才，但卡在舊有單調的經濟發展模式，而放任環境污染，又無法提出完善配套的輔導方案。

楊澤民強調，彰化需要勇敢、認真、做實事的政治人物，展現大刀闊斧的改革決心，與彰化的鄉親共同大步向前，讓所有彰化的年輕人追逐人生的理想。楊澤民說，進入國會，並不在他的人生規劃中，然而，當他深愛的鄉土需要有人挺身而出時，他義無反顧。

時代力量黨主席黃國昌說，不管在學經歷及價值理念，都認為楊博士是投入彰化立委補選的首選，這絕不是楊個人的選戰，也不只是彰化的選戰，時力的中央黨部將全力投入這場選戰，讓所有的彰化鄉親有一個能真正代表彰化的立委。

時力立委徐永明表示，他是在社會運動中認識楊澤民，楊是忠實的參與者，過去較為沈默，在背後默默推動，進行資料分析、資訊收集，擬定政策方向，今天非常高興楊要站出來了，相信「理科阿伯」站出來，彰化一定有改變的可能。

楊澤民是加州大學柏克萊分校化學博士，曾在美國擔任IBM工程師，返台後曾任清大化學系副教授，並參與工研院電子所次微米製程研發，長期關心彰化在地環境、空汙議題，也曾參與反國光石化等運動。

楊澤民正式獲時力提名參選後，將對上民進黨徵召的前鹿港鎮長黃振彥，以及代表國民黨的彰化縣前副縣長柯呈枋。

根據中選會規劃，彰化縣第一選區、新北市第三選區補選選舉公告於本月9日發布，本月14日至18日受理候選人登記申請，2月25日進行選舉人號次抽籤，3月16日舉行補選投票。

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