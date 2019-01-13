趙怡翔挨批一步登天 他列出羅智強經歷反問「不心虛嗎？」

2019-01-13 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮前辦公室主任趙怡翔，將任駐美代表處政治組長，引來藍營質疑「空降」，台北市議員羅智強更直言趙怡翔「一步登天」。對此，律師呂秋遠則在臉書列出羅智強當年任官時的經歷，質疑羅智強在批評趙怡翔的時候，「不會心虛嗎」？

呂秋遠表示，羅智強在2008年，從馬英九總統競選總部發言人，成為中央通訊社副社長，但是羅在這之前沒有任何媒體經歷，同樣的位置，魏景蒙花了22年、洪健昭花了18年。呂秋遠提到，兩年後羅智強擔任總統府發言人，再兩年後，羅智強擔任總統府副秘書長，而在馬英九就任總統之前，這個位置（總統府副秘書長）往往要花上多年的政治歷練才有機會擔任。

對比藍營質疑趙怡翔，呂秋遠反問：「應該要說，當時沒有臉書，所以沒事？還是因為國民黨任用政務官不得批評，民進黨任用政務官就得開罵？」他強調政務官任用是「個人造業個人擔」，若不認同執政理念，未來用選票把執政黨換掉就好，但有必要在人還沒上任時，針對個人如此踐踏？呂秋遠也諷刺地說：「平常說，不給年輕人機會。給了年輕人機會，又說怎麼可以給機會，這到底是甚麼樣的邏輯？」

最後呂秋遠也質問羅智強：「38歲那年，在沒有任何媒體經驗時，以政務官身份當上中央通訊社副社長的羅先生，在批評他的時候，不會心虛嗎？」

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