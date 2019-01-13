8次被拍桌、咆哮勸離 林洲民：歷史會記下這一切

2019-01-13 10:10

歷史會清楚被記載這個不愉快句點

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲日前派出副市長鄧家基、市府秘書長張哲揚及法務局長袁秀慧出馬，想要找「被逼退」的前都發局長林洲民回鍋市府，但遭林洲民拒絕。至於短期內是否會回到市府，他開砲，如果時光能倒流，把我從都發局長位置挪開是個歷史的錯誤，促成「被辭職」這事有些完全不應該發生的事情，尤其當這些人對著我咆哮，對我說我不審大巨蛋會比較順利，我不介入大巨蛋賣價會比較高，這些事情我都完全不能接受，「這個歷史會清楚被記載這個不愉快的句點。」

沒有人可以付這個不可逆的錯誤

林洲民說，這個句點不是事情的結束，而是事情的開始，一個公平公開的審查很重要，「沒有人可以付這個不可逆的錯誤」，必須是台北市都發局的觀點，而不是遠雄公司的觀點。而對於柯文哲是否被某些人蒙蔽，他說，柯是我看過最認真的市長，工作4年只有佩服，「但這個那麼重要的大事，我的確被蒙蔽了。」

林洲民證實柯P傳訊「挽留」

林說，上個禮拜一確實3人有到辦公室遞感謝狀，閒聊之中有聊到是否願意再持續留在市府，市長也有傳訊息慰留。但是否去意已決，林說，對的事情要做，我自己很珍惜2014到2018在北市都發局工作的時間，「我過去在台北市都發局這個職位做得很好，非常可惜沒辦法持續」，如果不是在都發局做事，而是派到其他位置，他就必須想能不能好好發揮，「重點不是位置，重點是怎麼把事情做好。」

市長沒回覆 確實傳訊息派3人來慰留

面對柯文哲慰留，林洲民有回傳一段訊息，明確指出遠雄發動的把林洲民趕走居然成效，並說交給歷史去評斷。林洲民未證實回傳內容，僅說市長沒有回覆，但確實有傳訊息要派3人來慰留。

8次被勸退 被告知離開局長審議較順利

林洲民進一步說，大巨蛋的審查非常重要，當自己8次被勸退中，多次被告知他離開局長職位，大巨蛋都市設計審議會比較順利，自己聽到都不敢相信，相信面對這個台北市最重大的公共安全議題，只有公平、公開討論、審查，「跟我在不在這個位置怎麼會有差別？」

而對於中央政府是否有派人來接洽，林洲民說，過去幾個月有非正式的的閒聊，沒有正式討論這事情。至於是否有意願，他說，現在先不討論這件事情。

對於柯文哲昨天受訪說，假設林洲民跟前副市長林欽榮都入閣，他說，如果中央有人協調，文化部、北市府去找個一個解方，大巨蛋應該會比較容易。林洲民再強調，審查就是標準，它不是喬、協調、協商，更不是妥協。

林洲民今天以講者身分出席都發局所舉辦的「台北公共住宅公共藝術論壇」，他表示，論壇不會講到大巨蛋，表示950億元的公共工程，將近40個公宅案需要提撥1 %的預算做公共藝術，將會重新詮釋公共藝術的可能性，也是他在任最後推動政策。

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