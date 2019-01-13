趙怡翔任新職遭批太年輕 王丹嘆：這就是台灣不能進步的原因

2019-01-13 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮前辦公室主任趙怡翔，將任駐美代表處政治組長，引來藍營質疑「空降」，民運人士王丹稍早在臉書舉出去年底曾傳出將接任白宮幕僚長的艾爾斯（Nick Ayers）當例子，強調同樣是「年輕人」，在美國沒人批評艾爾斯太年輕，趙怡翔在台灣卻被批評「資歷不夠」。

王丹指出，艾爾斯原本是副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚長，川普想給他白宮幕僚長一職，但是艾爾斯無意接任，當時對於艾爾斯接任此職務時，反對黨也有許多不同意見，王丹說：「但是我還真沒怎麼看到有人指責的理由是『資歷不夠』、『太年輕』。」

對比趙怡翔事件，王丹指出：「同樣的事情，在台灣就不行，就『資歷不夠』，就『我都是做了十年才當上組長』，就『那麼年輕一定是靠關係』。」這讓王丹感慨地說：「台灣不能進步的原因很多，這就是其中一個。」

王丹也在留言處補充，美國AIT的官員認為趙做得很好，要去駐美代表處工作，得到美國駐台外交官的肯定，「還有什麼比這個更具備資格的呢」？

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