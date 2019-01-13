不只部長挺！AIT政治組長也留言支持趙怡翔

2019-01-13 00:09

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部長吳釗燮前辦公室主任趙怡翔因接任我駐美代表處政治組組長，在國內引發資淺卻月領高薪的質疑。除外交部長吳釗燮昨親上火線力挺趙怡翔外，包含AIT現任政治組組長Christian Marchant、新加坡駐台辦事處前政治主任白炳毅與多位外交部現任官員，都在趙怡翔臉書留言、表態力挺。

外交部長吳釗燮前辦公室主任趙怡翔外派我駐美代表處政治組長，遭台北市議員羅智強質疑趙怡翔「一步登天」，從外交部長吳釗燮的親信變成外派人員，月薪高達24萬元，相關發言引發國內外爭論。趙怡翔昨在臉書貼文自清，強調實領的薪水僅有15萬，吳釗燮昨晚也特地花一小時與媒體說明，替趙怡翔工作能力背書。

此外，AIT現任政治組組長Christian Marchant在趙怡翔臉書下留言表示，「Vincent一定要堅強，你是我的好朋友。我們在台北這裡很想念你，也知道你在華盛頓一定會表現很優秀。過去三年跟你一起共事是我工作上的亮點」。新加坡駐台辦事處前政治主任白炳毅也說，趙在外交圈的貢獻、努力與成績，不只美方駐台官員，各國駐台及已返國的同仁都認同。

另有多位外交部現任官員也留言支持趙怡翔，我駐美波士頓辦事處處長徐佑典說，無論在專業語言、人格特質與協調能力上，趙確實已具備外交專業人員應有的水準；我駐歐盟大使曾厚仁則說，他確信趙會證明自己是個聰明的領導者。

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