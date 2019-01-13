國民黨批口譯哥空降 律師舉例反轟：裝什麼清高

2019-01-13 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮機要、31歲「口譯哥」趙怡翔，被外派至駐美代表處擔任政治組長，除薪水備受關注，還被外界質疑資歷不足，特定媒體更大作文章批評。對此，律師林智群怒轟，「國民黨裝什麼清高？自己當就是適才適所？別人當就是酬庸？」

林智群在臉書表示，有一種叫做「政治工作者」的行業，而政治工作者的第一步就是先當黨工，不管是某議員助理或辦公室主任，總之就是找一個跟黨有關的工作，那跟黨裡面的大老混熟了，大老覺得你不錯，可能讓你出來選，或執政時給你一個官職。

林智群說，若「政治工作者」跟對老闆獲得重用，就可能成為政府的「政務官」，雖然「沒公務員資格也可以擔任、職等很高」，但也「朝不保夕」，因為「老闆叫你走人就要走」（選舉失利也要走人）。

林智群還舉在國民黨發生的例子，「比如好冰冰（郝龍斌）的子弟兵游淑慧議員，跟郝龍斌進環保署當機要秘書，也是沒公務員資格，以機要方式進用；比如馬總統的親信羅智強，也是先當馬總統競選總部發言人，馬總統選上總統，他也是當總統府發言人、副秘書長，是簡任14職等的高官，一堆公務員一輩子也爬不到那個職等。」

他批評，他現在看到的是「藍色」政治工作者在攻擊「綠色」政治工作者，說他不配那個職位跟高薪，但國民黨人士「你們哪個人不是這樣走過來的？裝什麼清高？自己當就是適才適所？別人當就是酬庸？」。

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