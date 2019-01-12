力挺趙怡翔 吳釗燮：他是協助我工作最重要的人

2019-01-12 21:53

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部長吳釗燮前辦公室主任趙怡翔因接任駐美代表處政治組組長，在國內引發資淺卻月領高薪的質疑，趙怡翔今發臉書自清，解釋自己的薪水，扣除其他花費後「大概實領是15萬左右」，趙並說盼外界不要以年紀論斷職務的適格性。部長吳釗燮今更親上火線替趙怡翔背書，他強調，趙擔任他的辦公室主任期間，不僅工作能力被驗證過，連他國代表處的人都對他讚譽有加。吳強調，「趙怡翔是協助我工作最重要的人」，表現絕不輸文官體系訓練出來的同仁，相信趙到美國擔任與行政部門聯繫工作「應該是非常稱職」。

吳釗燮同時也表示，依據2012年訂定的「駐外機構組織通則」，對外名義與本職並無關聯，沒有明定什麼層級的人才能當組長或副組長，對外名義不是編制的職缺、與薪水無關；吳釗燮並說，外交部以一等諮議聘用趙怡翔駐美，敘薪比照九職等，也因此趙的本俸5800加上地域加給1200共為7000美元（約台幣21萬），並非外傳的將近30萬。吳釗燮強調，因為趙怡翔的身分是聘用，不能領眷屬補助、子女教育補助，也沒有考績獎金、不休假加班費，「所領薪水並沒有比別人（其他外交部同仁）多」。

吳釗燮說，趙怡翔的薪水與同等級的文官相比「沒有比較好」，雖談不上縮衣節食，但也不是奢華；吳強調，趙的薪水全部依照規定，「沒有因為他叫趙怡翔，就領比較多」。

針對趙怡翔的人事任用，吳釗燮解釋強調，在他剛接任外交部長的半年多內，駐外館處有一批同仁輪調，因未即時找到適合人選，還多留原駐美代表處政治組組長半年，考量部內很難找到符合需求的適合人選，與美國政府的溝通也不應有空窗期，才會請趙怡翔協助高大使，處理與美國政府的各種聯繫工作。吳釗燮同時掛保證，趙怡翔「絕對服從高大使（駐美代表）指揮」，他也對任用趙負起全責。

吳釗燮說，任何人處理對美的工作所達到的成果都不分黨派、屬於國家，「外交成果、全民共享」，盼外界能以能力、表現，而非政黨色彩，作為衡量標準。

外交部長吳釗燮前辦公室主任趙怡翔外派我駐美代表處政治組長，遭台北市議員羅智強質疑趙怡翔「一步登天」，從外交部長吳釗燮的親信變成外派人員，月薪高達24萬元，相關發言並引發國內外爭論。

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