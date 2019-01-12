何志偉造勢音樂會 黨內大咖站台力挺

2019-01-12 21:50

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨台北市士林、大同區立委補選候選人何志偉今晚舉辦造勢音樂會，為民進黨立委補選戰首場大型造勢活動，活動不僅由黨主席卓榮泰親自督軍，更集結北部地區首長、大咖站台，包含桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、新北市立委補選參選人余天，現場集結近千支持者，展現民進黨內團結氣勢。

卓榮泰致詞時強調，中央到地方全力投入這場選戰，一定要取得勝利；民進黨要用誠懇的態度完成這次選舉，要讓人民看到我們的改變。

卓榮泰也表示，民進黨提名的新北市三重區立委補選參選人余天、桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅都到場，「北北戰區」已經成立，用更具體的行動贏得雙北立委補選的勝利。

林智堅則笑談過去剛認識何志偉的情形，說自己當時是基層黨工，發現何整天對人都能微笑、有禮貌，口才又很好，以往自己擔任新竹市議員期間兩人也都有聯繫，有問題彼此也會互相通電話。

余天現場也為何志偉獻聲，與支持民眾高唱榕樹下，現場氣氛熱烈。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/