國民黨笑新內閣 學者反嗆：藍色政客可是效忠「敗逃政權」

2019-01-12 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕準行政院長蘇貞昌將於下週一上任，前立委陳其邁、前台中市長林佳龍也可望入閣，但這項人事安排卻被國民黨嘲諷是「敗選者聯盟」。對此，國立台北教育大學名譽教授李筱峰諷刺，這些藍色政客忘了當年是效忠外來的「敗逃政權」。

新任行政院院長、副院長由蘇貞昌、陳其邁接任，而林佳龍也同意出任交通部長，新內閣才剛上路，立法院國民黨團卻氣沖沖地開砲，立委賴士葆批評這項人事安排讓台灣的民主之光丟臉丟到國際，曾銘宗還酸這個組合就是「敗選者聯盟」；國民黨文傳會代理主委唐德明更嘲笑，蘇貞昌可請前立委姚文智回鍋擔任行政院發言人，「畢竟敗選者聯盟不該三缺一」。

對此，李筱峰在臉書表示，「這些藍色政客忘了他們當年，所效忠投靠的蔣家政權，是外來的『敗逃政權』！」網友也留言批評國民黨，「台語講：有嘴講別人，無嘴講家己！」、「吃裡扒外混吃等死國民黨利（立）委」、「敗逃政權占盡台灣資源!」、「國民黨敗逃聯盟」、「都是這樣子。轉進就是敗逃、撤退」。

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