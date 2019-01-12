把關空氣助產業升級 楊澤民爭取時力彰化立委補選提名

2019-01-12 21:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第一選區立委補選，藍綠都完成提名作業，長期關心環境議題的台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民，也將爭取時代力量提名，希望能繼縣議員吳韋達為時力在彰化破蛋之後，爭取時力在彰縣立委第一席！

楊澤民是美國化學博士，父親是彰化縣老議長楊春木，曾在美國擔任IBM工程師，返台後也曾在工研院擔任過工程經理，近年來致力於健康空氣行動。

楊澤民說，因為參與反對國光石化在彰化大城設立，開始關心環境議題，如果當年沒有把國光石化開發案擋下來的話，如今連大肚溪都要蓋攔河堰來作為國光石化的水源了。

不過，楊澤民在關心環境議題當中，向來都是在分析資料，大多時間都是站在幕後，這次選擇走向幕前，要爭取時力在彰化立委補選提名；楊澤民說，因為在多次公聽會上發現，許多問題都要從制定法條來改變現況，因此，為了讓下一代有更好的居住環境，決定勇敢向前。

楊澤民說，彰化立委第一選區就是全縣當中，受到台中火力發電廠影響層面最大的區域，健康空氣是人民生活的基本權利，除了環境議題以外，他也將發揮科學人的專長，協助產業技術升級，讓環境與經濟都同時受惠！

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