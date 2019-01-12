新內閣被譏「失敗者聯盟」鄭文燦：落選不代表能力被否定！

2019-01-12 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕蘇貞昌接任閣揆，前立委陳其邁接任副閣揆，前台中市長林佳龍也接下交通部長，新內閣名單都陸續出爐。對此，有藍營人士譏諷新內閣成員是「失敗者聯盟」，桃園市長鄭文燦不以為然，認為落選失利，不代表這些人的能力就被否定！

蘇貞昌確定回鍋接任行政院長後，分別在高雄市長及台中市長選戰中失利的陳其邁和林佳龍也入閣，引發不少聲音出現，嘲諷新內閣名單無疑是「戰敗內閣」、「失敗者聯盟」。據《聯合新聞網》報導，針對這樣的看法，民進黨桃園市長鄭文燦就強調，「不是落選了，就代表能力被否定」。

鄭文燦在蘇貞昌任閣揆時期，擔任過新聞局局長，他回憶起這段共事經驗，稱讚蘇貞昌做事「走正道、做實事」，具備一個首長該有的魄力；曾任多屆立委的陳其邁也有豐富經驗，林佳龍的能力他也予以肯定，期許新內閣能夠好好反省，哪些政策讓民眾不滿，加以檢討。鄭文燦也說，自己與這些人素來熟稔，在政策上也能直接做溝通，相信對桃園在未來發展上，都是有正面幫助的。

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