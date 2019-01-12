林佳龍接交長 「交通部工具人」這樣稱讚…

2019-01-12 20:31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕準交通部長林佳龍將於下週就任，有「交通部工具人」之稱的代理部長王國材，今天確定留任政務次長，協助新部長一同打拚。王國材說，這幾年交通部做了很多事，但是民眾沒有感受到，新部長林佳龍具有全國知名度，由他帶領建設與行銷，民眾會更有感。

代理部長王國材 確定留任政務次長

王國材說，林佳龍擔任過立委、市長，溝通能力強，全國知名度又高，台中花博、交通建設，只要林市長出面宣傳，幾乎就能讓全國民眾都知道，就像是陳菊、柯文哲、韓國瑜一樣，一舉一動全國都在關心。

王國材說，這是非常好的一件事情，因為過去交通部做了許多好的政策，但在跟民眾的溝通上，好像不是那麼順暢，許多政策民眾也都不知道，相信林佳龍接任交通部長後，彼此一定能起到互補效果，好政策能讓全國都知道，交通部同仁做起事情來，也會更有動力。

王國材說，前幾天一直有與林市長聯繫，他很希望我能留任，經過考慮，今天已決定要留下來，正式回覆林佳龍。

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