小英精簡維安訪台南基層 厝邊驚喜「總統來了？」

2019-01-12 20:39

〔記者楊金城、吳俊鋒／台南報導〕總統蔡英文今天由立委王定宇等人陪同走訪永康、歸仁等地基層，台南市警局史上第一次未接到總統維安通報，沒有交管、沒有便衣崗等特勤配合，小英親訪基層展現親民作風，連總統車隊也塞在車陣中。

王定宇的臉書發訊息，說明蔡英文總統，今天走訪台南永康的機車行、與成大學者聚會、歸仁仁壽宮，除了各處厝邊隔壁驚喜大呼「怎麼可能」總統來了?

王定宇說，蔡總統還真實地聆聽、互動人民的聲音，很多尖銳直打問題的意見，小英都直接一問一答，這才是真正的民進黨style。仁壽宮的座談會中，無黨籍和民進黨籍議員出席。

蔡英文只有國安局特勤隨護，因沒有交管，總統車隊遇紅燈還停車，王定宇說，沒有交管、沒有大隊隨扈，用最精簡的維安人力，走進基層各角落。

台南市警察局第一次未接獲國安局維安特勤通報，小英低調到不行，市警局說真的保密到家。

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