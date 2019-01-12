閣揆立委父女檔 蘇巧慧：質詢蘇揆絕不放水

2019-01-12 19:53

〔中央社〕準行政院長蘇貞昌14日宣誓就職，預計農曆年後到立法院報告施政方針。蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧今天說，該質詢就質詢，絕不放水，搞不好還能說出過去40年來說不出口的話。

總統蔡英文昨天宣布蘇貞昌接任行政院長，蘇貞昌將於14日上午前往總統府宣誓就職，之後回行政院舉行聯合交接典禮，並與新任閣員召開臨時行政院會。

立法院預計在新會期開始、農曆春節過後，邀請蘇貞昌率領新內閣成員，到立法院報告施政方針並備質詢。蘇貞昌的女兒是民主進步黨立法委員蘇巧慧，屆時將有機會發生「女兒質詢父親」的有趣場面。

蘇巧慧晚間向中央社記者表示，總質詢遇到父親時，「該怎麼處理就怎麼處理」，就算父親是行政院長、她是立法委員，還是該盡自己立委的職責，「該質詢就質詢，絕不放水。」

蘇巧慧表示，大家看到她過去的質詢風格，原本就不會咄咄逼人，不管是舉例、說理，都是言之在理，未來也只要延續自己一貫的風格，就是基於職責、做好立法委員的工作。

她也說，不管是在教育及文化委員會，或是她長年關心的影視文創產業、地方建設等，都是她這幾年來問政的重點，大家也都看得到成果，「不會因為任何人做（行政）院長，而有所不同。」

蘇巧慧表示，不需要因為行政院長換成蘇貞昌，就要有特別的考量，「搞不好我還可以說出40年來說不出口、不敢說的話。」

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