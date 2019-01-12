討論中正紀念堂存廢 民眾：仿哭牆列蔣加害行為

2019-01-12 19:19

〔記者陳昀／台北報導〕行政院促轉會今天在中正紀念堂舉行破除威權相關講座，參與者關心中正紀念堂轉型議題，除了要求全部拆除，也有政治受難者家屬認為可以去除威權、保留建築，仿照「哭牆」列出蔣過去加害行為來還原史實，還有人提議將受國內外遊客歡迎的儀隊交接表演移到自由廣場上；主持的促轉會專門委員彭仁郁回應，去年已提出5項具體原則，將持續透過講座凝聚共識，但她也坦言，促轉會法定職權有限，無權要求各部會執行。

促轉會舉行今天舉行「我們在這裡發生故事：臺灣民主深化進行式」系列活動第二場講座「解讀威權密碼：『中正紀念堂』的前世今生」，邀請輔仁大學歷史系教授陳君愷、都市政策研究者張維修主講，政治受難者關懷協會會長陳中統、台灣二二八關懷總會理事長潘信行、白色恐怖受難者家屬藍芸若也都赴會發表意見，促轉會代主委楊翠也列席、未發言。

潘信行說要為受難者家屬表達，只要將蔣介石為中正紀念堂帶來的威權徹底去除，其他都好商量，建築是大家的財產，後續處理有討論空間。

藍芸若哽咽表示，她到44歲才明確認識台灣歷史，每每看到中正紀念堂的蔣介石銅像心中就淌血，希望儘快將「中正紀念堂」改名，銅像就算不能移走，也可以透過別的方式改變型態、破除崇拜，改變國人及外國遊客的觀念。

台北市中崙高中公民老師說，從自由廣場牌樓走進民主大道，終點竟是中正紀念堂，加害者高高在上俯視這個空間，帶來空間上的文化錯亂，反觀六張犁山區的「戒嚴時期政治受難者墓園」連個受難者的解說牌都沒有，讓人更覺感傷。

有參與者提議，最快速、軟性的方法是將儀隊交接表演從蔣介石銅像前移到自由廣場上，每次看到國內外遊客開心在銅像前拍照就很痛苦；有參與者表示，就算不廢銅像，也要將蔣介石過去所作所為通通列出來，像以色列的哭牆一樣。也有參與者認為，中正紀念堂就是大靈堂，不管全拆、半拆，都不能只是去除銅像跟象徵而已。

張維修表示，此處是稀有的城市中心土地，我們要思考國家要在此處宣示怎樣的價值，讓全世界看見台灣的核心價值，轉型正義需求不只是政治、人權，經濟、環境、性別等都需要轉型跟彰顯，未來可朝類似「寬容博物館」的方向發展。

陳君愷笑說，去除威權象徵的方式不是只能移除銅像，曾有人提議將銅像轉向讓它面壁思過、讓它趴下等，但這可行性不高，要如何找到平衡點還有很多可能性，找到立足於事實的理解，不必把做錯事的人的錯變得嚴重。

彭仁郁說，大家對中正紀念堂的關西可以更寬廣，不必神格化或妖魔化，感謝大家提出理性、溫暖的訴求，促轉會去年12月已提出5項原則：「解除現存地景的威權性格」、「銘記從威權統治到挑戰威權的歷史軌跡」、「推動人權、民主、法治調查研究與普及公民教育」、「規劃能夠有效履行前述原則的機關」，以及「轉型與修法過程中，應有回應轉型正義的過渡措施」。

她說，事實上促轉會沒有權限要求各部會執行原則性建議，法定職權也有限制，但希望大家能持續參與講座、對話，協助促轉會凝聚社會共識，後續將設置臉書粉絲專頁。

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