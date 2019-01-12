國民黨雲林縣黨部感恩茶會 吳敦義向鄉親道謝

2019-01-12 18:55

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國民黨贏回雲林縣執政權，國民黨雲林縣黨部今天下午在虎尾鎮多功能活動中心舉辦感恩茶會，國民黨主席吳敦義到場向黨員及支持者致謝，期盼2020年國民黨能重返中央執政。

今天的感恩茶會由雲林縣黨部主委許宇甄主持，新任雲林縣長張麗善、雲林縣議員賴淑娞、顏忠義、蘇于珊、李明哲、廖偉啨，虎尾鎮長丁學忠都到場感謝黨員，前雲林縣長許文志、前雲林縣議會議長歐明憲、前國大許恆慈、吳修榮以及前立委許舒博、張嘉郡、雲林農田水利會長林文瑞、行政院顧問凃金助也都到場，展現黨內超高士氣。

許宇甄說，在大家的團結支持下，雲林花了14年才重回藍天。張麗善也細數她當選以來協助農民促銷高麗菜、行銷雲林良品、禁用廚餘養豬、推動麥寮港轉型工商港，勝選氛圍讓現場熱情沸騰。

吳敦義則感謝大家對黨不離不棄，贏回濁水溪以南第一個縣市的執政權，加上雲林女婿韓國瑜贏得高雄市長選舉，顯見國民黨還是受到選民認同。

未來針對兩岸議題，吳敦義說，國民黨會堅守「九二共識，一中各表」的基礎，共創兩岸和平與共榮，贏回台灣，2020重返執政。

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