口譯哥對比馬英九一圖秒懂差距 學者批：藍色頭腦雙重標準

2019-01-12 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮機要、31歲「口譯哥」趙怡翔，被外派至駐美代表處擔任政治組長，除薪水備受關注，還被外界質疑資歷不足，部份媒體更大作文章批評。對此，國立台北教育大學名譽教授李筱峰批評，趙怡翔與前總統馬英九政治路相似，但引發這麼大的風波，讓他痛批「藍色頭腦是雙重標準」。

李筱峰近日在臉書PO出一張整理圖表，把趙怡翔與馬英九的政治經歷做出比較，趙怡翔曾擔任國安會秘書長辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任與外交部部長辦公室主任等，同樣是政治任命的馬英九，32歲從美國讀書回台一年後馬上高升，擔任總統府第一局副局長的職務。

至於2人同樣都被外界檢視，任職政府官職時「國籍」的問題，其中趙怡翔已經在2016年放棄加拿大籍，但馬英九對於自己的「國籍」爭議卻僅表示，「美國綠卡會自動失效」，兩相比較高下立判。

對於藍營人士、支持者與特定媒體對趙怡翔不斷攻擊，李筱峰痛批，這就是「藍色頭腦的雙重標準」。

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