閣揆賴下蘇上 綠營新星秀珍貴照：感謝讓我們壯大台灣

2019-01-12 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德11日率內閣總辭，總統蔡英文隨後也宣布新閣揆由蘇貞昌接任，蘇在致詞時以已故英國前首相邱吉爾自勉，盼能在內外都有強敵的情況下得到勝利。而民進黨中生代新星新竹市長林智堅也在臉書貼出「南寮漁港」前後對比照，表示先後由蘇、賴2人陪同他視察南寮漁港，「能和他們並肩前進，一起走在壯大台灣的路上，我深覺自己幸運」。

「感謝賴清德院長、蘇貞昌院長 讓我們一起壯大台灣」林智堅以此為題在臉書表示，並秀出2張舊照，談起他與前後兩任閣揆淵源，「這是兩張很有意義的照片：和賴院長並肩視察台68延伸工程南寮大道（去年），和蘇院長在南寮漁港共同發想新竹漁人碼頭計畫（四年前）；同樣的新竹漁人碼頭，同樣對於建設的熱情，用著不同方式去展現。」

林智堅說，賴院長在任內8度造訪新竹，監督工程進度、視察完工成果、宣布創新產業園區「竹科X」，他是陪著新竹市改變的重要推手；而蘇院長從他參選市長至今，都是他學習的對象，從創意到魄力，從爆發力到執行力，「一步一步讓我成為城市的改造王」。

林智堅更引用蘇貞昌上任閣揆後的發言，「政治人物要『會做事』，更要『身段軟，接地氣』」，他也強調，相信不論在什麼位置，只要初衷不變，信念一致，大家都是捲袖做事的人，為人民的幸福而努力。

網友也在下方留言，「其實你才是他們要學習的對象，加油，台灣會更好」、「大家一起努力衝衝衝讓人民有感受」。

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