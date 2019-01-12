祝福新內閣 吳敦義這樣期望…

2019-01-12 17:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕內閣改組，蘇貞昌回鍋接任閣揆，國民黨主席吳敦義今天在雲林對新內閣表示祝福，希望是兩黨「比好」良性競爭，希望拚經濟，不是拚鬥爭，兩岸重新恢復「九二共識、一中各表」。

去年九合一選舉，國民黨一舉囊括15個縣市，在地方選舉大勝，雲林縣也重回藍天，讓基層支持者士氣大振，黨內總統提名競逐也呈現白熱化，中央執政的民進黨內閣甫改組，吳敦義今天到雲林，除了向黨員表示感謝，也對新內閣充滿期許。

吳敦義說，重返執政是絕大多數國民黨黨員、支持者的期待，因為這2年來應該是要拚經濟，讓民眾賺大錢，然而，觀光旅遊業，阿里山、日月潭，從北到南都不好，阿里山、日月潭，連夜市都生意都不好，兩岸關係到年金改革也都造成民怨，尤其年金改革明顯與憲法有所抵觸，希望蔡政府的新內閣能有好政績出現。

吳敦義說，期待民進黨做得「不錯」，力拚經濟而不是拚鬥爭，讓兩岸重新恢復「九二共識、一中各表」的立場，國民黨則是用做得「更好」，來爭取民眾支持，而不是「比壞」，透過兩黨良性競爭，創造台灣幸福家庭。

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