蘇貞昌重掌政院 綠委盼讓人民有感

2019-01-12 17:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於前行政院長蘇貞昌回鍋閣揆，民進黨立委何欣純表示，蘇貞昌有很豐富經驗，縣政及施政很讓民眾懷念，就任後就重要是讓人民有感，溝通順暢；至於台中立委選區改變，她表示，過去基於人口結構，大里的東湖、西湖兩里才被劃到海線，此次透過10年選區的檢討，她提出修改，經過溝通，中選會及市選會同意，2020年立委選舉就回歸到太平大里選區。

何欣純表示，非常高興蘇貞昌回鍋擔任行政院長，她表示，蘇有豐沛的經驗，過去在縣政及以前當行政院長時的政績受到很多人懷念，希望透過經驗、效率及執行力讓人民有感。

何欣純表示，新內閣最重要的任務要讓人民有感，而且對於國內的民生、經濟、內政，能夠為人民帶來幸福的。

此外，對於選區改變，何欣純表示，大里的東、西湖里兩里人口約1萬4千多人，在立委選區，因為人口結構，被分到第二選區海線，但其生活圈是屬於屯區，透過選區10年可檢討，她在座談會提出將兩里合併到太平大里的選區的建議，終獲通過，2020年立委選舉，此兩里回歸第七選區，即太平大里選區。

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