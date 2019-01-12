「同步口譯」1天就3萬！他心疼力挺：口譯哥回來吧！

2019-01-12 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮機要、「口譯哥」趙怡翔被外派至駐美代表處擔任政治組長，不但薪水備受關注，更被外界質資歷不足，近日飽受酸民砲火攻擊，對此，桃園市議員王浩宇心疼直呼，「口譯哥，回來吧！」

「這幾天看到網路上的各種霸凌，覺得非常心疼」，王浩宇在其臉書表示，原本住在加拿大的趙怡翔，當初不惜放棄加拿大國籍、回台當兵，只為了為台灣奉獻一己之力，如今卻被抹黑成這樣，令王浩宇難過不已。

「謝謝你讓大家知道，台灣人是怎麼羞辱人才的」，王浩宇透露，「同步口譯」的工作待遇相當優渥，「曾被富比世票選為亞洲薪資最高的工作，平均年薪好幾百萬台幣」，因此沒人想待在公家機關，翻遍整個外交部，能夠「同步口譯」的官員找不到幾個。

光在台灣，「同步口譯」的工作一天就能入帳3萬，新加坡、香港薪資更是可觀，3天就能賺取15萬元，「何必在華府被抹黑？被事務官嫉妒？被媒體非議？被嗜血的酸民罵得狗血淋頭？」王浩宇痛心地為趙怡翔抱不平，無奈地勸趙怡翔，「謝謝你放棄高薪為台灣政府工作，如果這個國家不值得你付出，回來吧！去追尋你更寬廣的人生」。

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