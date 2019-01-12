蘇內閣「失敗者聯盟」？ 張善政：不要小看新閣員的韌性

2019-01-12 18:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新閣揆蘇貞昌走馬上任，前行政院長張善政今天說，希望蔡英文總統檢討失敗的政策，像能源、一例一休等等，「失敗的政策來自於哪幾個閣員，不換的話，大家對新內閣沒有信心！」但他也說，外界不要小看民進黨政治人物的韌性，蔡英文曾經輸過，也東山再起！

張善政今天參加東海大學金可大師講座，面對媒體詢新內閣看法，他回應說，如果新內閣要讓民眾有信心，希望蔡英文檢討幾個從公投可看出的失敗政策，例如「能源」、「一例一休」等等，「失敗政策的背後有哪幾個主要的閣員，應該要換！」但他不提是哪幾位，只說，大家都很清楚，「不換的話，大家對新內閣沒有信心！」

有藍營人士認為，新內閣是「戰敗內閣」、「失敗者聯盟」，張善政持不同看法，他認為，用這個角度來看不好，民進黨的政治人物韌性很強，今天選輸了，但不要小看他們的未來，蔡英文也曾經選輸過。

對於前台中市長林佳龍接任交通部長，張善政說，林佳龍有發展潛力，但放交通部這個位置是不是最正確的，他不敢講。

盧秀燕盼林部長：加碼補助 回饋故鄉

而台中市長盧秀燕今天參加婚紗景點票選活動，面對媒體詢問則回應，她代表市民給予林佳龍部長恭喜和祝福，這是對台中市一大利多，她更立刻喊話，「林部長擔任過台中市長，對台中市一定特別關心，在地方交通補助時對台中不但要補助，而且『要加碼補助，回饋故鄉！』」

張善政今天參加東海大學講座「迎接AIoT智慧時代未來高峰會」時指出，台灣面臨轉型困境，AIoT是突破的機會，台灣過去以製造業、半導體、物聯網起家，但如何帶起創意產業，既有企業鴻海、宏碁已面臨轉型壓力，需要了解外界新創意，年輕人也需要資金挹助、管理經驗，兩方結合是台灣傳統企業的轉型的新契機。

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