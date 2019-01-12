台南立委補選綠營再分裂？ 他爆：「市長級選將」考慮參選

2019-01-12 17:06

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨在台南第二選區立委補選碰上分裂麻煩，加上國民黨傳將由高人氣的議員謝龍介出戰，形成「三腳督」的可能性相當大。地方近來更傳出還有一位泛綠「市長級選將」考慮參選，讓選情更加撲朔迷離。

民進黨日前依據電話民調，徵召前勞動部次長郭國文投入立委補選，但對手、前議員郭秀珠之女陳筱諭大表不滿，抨擊黨中央執行民調連時間和民調公司都沒公布，就突然拿出郭國文支持度較高的民調來徵召，讓人質疑黨的改革和貼近年輕人的承諾，陳筱諭決定脫黨參選到底，綠營宣告分裂。

被高思博爆要參戰 許忠信：亂傳

不過，高思博日前向外聲稱，泛綠陣營除了陳筱諭，未來還有大咖表態參選，面對泛綠再度分裂，謝龍介相當有可能替國民黨爭取到一席得來不易的台南立委。高思博說，地方傳出這位大咖考慮參選，將讓綠營再現分裂，並且像市長選舉一樣呈現多強鼎立，情況幾乎前所未有，結果如何值得觀察。而這位泛綠大咖、「市長級選將」就是指前立委許忠信。

面對這項傳聞，許忠信大力否認，直言「亂傳」駁斥參選消息；至於是否劍指2020年？他則說，以後的事以後再講。

高思博爆料，許忠信考慮參選補選。（資料照）

許忠信駁斥 投入立委補選消息。（資料照）

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