再向藍色選民喊話 白狼：「緬懷中華民國」已在台灣發酵

2019-01-12 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平日前發表對台談話，把九二共識連結到一國兩制，且不承諾放棄對台用武，總統蔡英文隨即強勢回應絕不接受，獲得多數國人讚賞。而日前才說中華民國是「台獨的護身符」，也是「統一的絆腳石」的統促黨總裁「白狼」張安樂又出來說，「緬懷中華民國，擁抱中華人民共和國」等金句，已經在台灣發酵。

「貴黨和其他反獨促統力量，如郁慕明、洪秀柱、邱毅等，有無深度合作的可能？」張安樂11日在臉書發文說，有網友問他上述的問題，他強調，談到台灣統派整合的問題還真不容易，也沒有必要。

張安樂解釋原因，「因為台灣那麼多所謂的統派團體，理念並不一致，有的認同一個中國就是中華人民共和國，有的還抱著中華民國不放；有的認同一國兩制，有的奢談什麼聯邦制甚或邦聯制；有的在中國時表態堅決支持兩岸統一，但在台灣只敢拿青天白日滿地紅旗」。

張安樂認為，統派的學者或政治人物在台灣是極少數，群眾才是大多數，其中就有不少潛在支持統一的愛國群眾，目前統促黨主要的工作就是在台灣各地，深入基層宣揚統一的理念，收穫不少，像是「台獨賣台 挑起戰禍 陣前起義 不做炮灰」、「緬懷中華民國，擁抱中華人民共和國」等金句，都已經在台灣民間甚至軍方慢慢發酵。

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